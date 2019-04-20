日前在高雄市左營區的韋姓老婦人命案，高雄警方20日凌晨到台南歸仁的一處農田追捕29歲周姓嫌犯到案。嫌犯身材壯碩，一度逃跑拒捕，在警方開槍示警後，才乖乖就範。

左營警方初步調查，嫌犯到老婦人的住家行竊，因為老婦人在睡覺時轉醒，他情急之下摀住老婦人的口鼻，要老婦人不要出聲，他後來鬆手，老婦人尚有鼻息。這可能因此導致老婦人後來窒息而亡，檢方日前相驗，也在老婦人的口鼻發現有出血的情形。不過，檢方對此保留，仍要等待法醫的報告再做釐清。

警方說，周姓嫌犯在案發後，到高雄與台南等地遊走，警方在幾次追捕過程中，與嫌犯擦身而過。警方後來在歸仁找到周嫌，周嫌拔腿就跑，警員約在田裡追了500公尺，經開槍示警，才制伏嫌犯。

警方調查，周姓嫌犯曾經住在左營舊部落，對當地地形不陌生，他日前先以石頭包布砸破老婦人的鋁門窗玻璃，在外面觀察一陣子後，才入屋行竊。

至於有無在現場喝高粱酒，警方說，老婦人生前有釀酒的習慣，目前對此保留，已經將酒瓶送往鑑識。對於犯案動機，警方表示，逮捕周嫌時，發現周嫌身上有一些毒品，研判周嫌可能缺錢花用，所以才行竊。

(旺報 )