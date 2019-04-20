《翻爆旺校園》東華大學暖暖歐洲風 絕美意境照來這拍

◎東華大學 盛開在平原的燦爛花朵

千戶萬喚要來的東部第一所綜合大學「國立東華大學」，1994年正式從一片甘蔗田、芒草花中誕生，也因為得來不易，光是校名也出現了多個版本，從地方提議的「花東大學」，定案的「華東大學」到最終的「東華大學」，走過命名波折，校方網頁上的解釋則是「盛開在平原的燦爛花朵」。

◎海上晨星 為學子指引方向

花蓮海星中學為花蓮首座私立女子中學，特殊校名經常民眾聯想與海洋生物有關，卡通海綿寶寶爆紅後粉紅海星「派大星」更是校友打趣的吉祥物；校方指出「此星非彼星」，校名源自小熊星座和北極星，象徵海上的晨星，導航水手也為學生指引方向。

◎多次撞名 創校過程受阻饒

「一切都是巧合啦！」位在新北市土城區的私立裕德雙語學校，是國內數一數二的私立學校，創辦人廖裕德2010年創立幼稚園，並以自身名作為校名，命名過程看似簡單，但廖裕德回想起當時情景，不禁笑說，過程備受阻饒，根本是在考驗我的耐心！

◎營盤國小 榮獲閱讀磐石獎

南投市營盤國小，因設置在清朝駐兵的「營盤口」而得名，校園內有座「七將軍廟」見證歷史；1957年，台灣省政府疏遷到營盤口，此後改名為中興新村，曾經引領台灣政壇風騷數十年，如今省府風華不再，營盤國小仍屹立不搖。

◎發光發熱 宋江陣社團出色

全台以3個字命名的國小不多，位於台南鹽水的坔頭港國小就是其中一所，坔頭港的名字來自於地方傳統聚落，該校在保留地方傳統文化上也很有一套，雖然全校學生人數不到50人，但卻有傳承了20多年的宋江陣社團，也成為學校教學的一大特色，讓這所小校發光發熱。

◎佛公國小 校名流傳兩說法

高雄市前鎮區佛公國小，校名「佛公」不是偉人的姓名，也與宗教無關。校長林國隆表示，佛公一名從何而來，早已不可考，目前流傳著兩種說法，一為口語誤傳，另一為避免地名混淆而改名。

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(中時電子報)