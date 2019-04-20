台中市高智爾球運動發展協會，20日在烏日螺潭運動公園，舉辦 2019 台中市長盃全國高智爾球公益運動錦標賽，高智爾球運動發展協會榮譽理事長暨市議員吳瓊華表示，這次參賽隊伍共有 44 隊，11 個球場同時開打，賽況勢必精彩可期，來自全國各地區精英球隊，無不積極準備，興高采烈的來迎接這屬於全國高智爾球的年度大賽，這也是國內較具活力與規模的團隊運動邀請賽。

高智爾球運動發展協會理事長陳瑞昌強調，此次活動期間，結合台中、彰化地方社團多元的精彩表演與台中市歡喜慈善會、立德慈善會.等公益團體的義賣協助，讓整個大賽活動的 風格倍覺豐富、溫馨與活潑。

林新醫院隊的朱舜天主任醫師說，尊重與禮儀是高智爾球最核心的 特質。高智爾球不分男女老少，沒有年齡限制，又不太挑場地，打法靈 活，組隊自由，可以高效幫助忙碌的各階層民眾快速得到舒壓解鬱，益智強身，防止老人痴呆，又可以增進人際間的聯誼信任，培養團隊合作 與相互尊重的精神。

吳瓊華指出，高智爾球好處多多，大家趕快一起來體驗高智爾球的樂趣吧！

(中時 )