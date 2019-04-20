侯友宜今早出席土城客家桐花祭，一路上與國民黨市議員林金結、民進黨立委吳琪銘，兩位將角逐該選區立委的參選人攬牢牢。（許哲瑗攝）

侯友宜今早出席土城客家桐花祭，一路上與國民黨市議員林金結、民進黨立委吳琪銘，兩位將角逐該選區立委的參選人攬牢牢。（許哲瑗攝）

鴻海董事長郭台銘宣稱媽祖托夢要他競選總統，「媽祖托夢」成為時下最夯話題，新北市侯友宜20日出席活動時，被媒體追問此事，他尷尬笑說，他從小也是拜媽祖長大，神明都會在上面庇信眾，「媽祖有沒有託夢不是重點，重點是好好做事、為鄉親服務」。

侯友宜今早出席土城客家桐花祭，一路上與國民黨市議員林金結、民進黨立委吳琪銘，兩位將角逐該選區立委的參選人攬牢牢，侯友宜說，吳琪銘從南部北上，不論當議員或當立委，都親力親為，為鄉親奉獻很多，而林金結身為黨團書記長，同樣從宜蘭來新北打拼，深耕地方多年，兩人都是他的好朋友、好兄弟。

侯友宜說，兩人在地方服務多年，早已樹立好口碑、好風評，選舉只要是良性競爭，彼此互相欣賞、互相捧場、互相多說好話，不論誰當選都是新北市、土城及三峽的福氣，一切交由選民決定。

媒體追問「媽祖有沒有託夢給你」？侯友宜笑答，今天是與花桐行，沒有與神同行，一切平常心，他從小也是拜媽祖長大，永遠追隨媽祖精神，神明都會在上面庇佑信眾，有沒有託夢不是重點，重點是要身體力行，實踐媽子照拂子民精神，在人世間、在部門修行好的作為，認真打拼、認真服務最實在。

(中時 )