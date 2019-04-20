被列為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一的東北虎，今年春天頻傳「添丁」好消息，不論人工繁殖基地或野外均有新生東北虎誕生。
位於黑龍江省海林市的橫道河子貓科動物飼養繁育中心，是目前世界最大的東北虎人工飼養繁育基地，目前有東北虎400餘隻，今年從2月末至今已有20隻東北虎寶寶誕生，讓研究人員非常興奮，昨天（19日）首度官宣虎寶寶們的照片，小老虎們好奇的看著鏡頭，呆萌可愛的表情，讓網友的心全都融化了。
在此同時，東北虎豹國家公園管理局綏陽局也在18日公布消息，表示最近整理野外監測點拍攝的照片及資料時，發現今年初在4個不同遠紅外相機監測點，5次發現1隻母虎帶著3只幼虎閒逛覓食的畫面。經專家鑒定，確定是東北虎豹國家公園體制試點以來，黑龍江省首次在野外拍攝到東北虎家族。
專家表示，東北虎每胎只產2至4隻虎寶寶，受野外自然環境限制，能存活3隻幼虎的情況非常少見；這次發現的雌性東北虎是曾多次被拍到、定居該區的3隻老虎之一，3隻幼虎約半歲左右，身體非常健康。
(旺報 )
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