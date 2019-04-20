在中共人民解放軍海軍4月23日建軍70周年前夕，大陸官方宣布，10年以來，解放軍海軍護航編隊在紅海附近的亞丁灣已經為6600多艘中外船舶提供護航。美國之音今天報導，分析人士指出，大陸在亞丁灣的反海盜護航從來不是其真正目標，真正目標是在未來的大國衝突中更好地保​​護自己在紅海和亞丁灣的利益。在亞丁灣的護航行動以及在吉布地建立軍事基地都為了大陸海軍的全球化做準備。

新華網19日的消息說，中共人民解放軍海軍艦艇部隊從2008年12月開始的亞丁灣護航行動，至今已經派出30多批編隊、100 艘次艦艇、2.6萬餘名官兵、為1198 批6600 餘艘中外船舶護航。與其他國家海上力量合作打擊海盜，為該海域航行安全做出了卓越貢獻。

美國之音稱，但是，分析人士指出，對大陸來說，在亞丁灣，印度洋海域或是紅海附近打擊海盜從來都不是真正目的。大陸真正目的是為未來可能出現的大國衝突作準備。

布魯金斯學會博士後研究員多什（Rush Doshi）18日在布魯金斯學會一場有關海外、非洲之角和紅海上的新地緣政治的研討會上說，大陸在紅海看到了戰略競爭。

他說：大陸肯定是看到了這裡的戰略競爭，不是關於反海盜的，即便是在反海盜，反海盜也從來都不是大陸在印度洋和紅海存在的目標。

大陸大約60％原油進口，40％貿易經由溝通地中海和紅海的蘇伊士運河。多什說，大陸很早就意識到這裡有很多問題存在。擔心在衝突發生時，美國或是印度會試圖阻止大陸貨運。

多什說，大陸在吉布地建立後勤保障基地也是出於上述的考慮。選擇在吉布地建立軍事基地，甚至把這個基地叫做保障基地都顯示，想把這件極具挑釁性的行為淡化。他說，多年來，大陸一直承諾不會建立海外軍事基地。但現在還是建立一個，把它稱為保障基地，而不是軍事基地。

他說，隨著國力增長，大陸政府包括民眾都越來越清楚地意識到大陸在全球的利益、紅海的戰略地位、利益以及大陸在紅海地區可能的不利處境。2018年的電影《紅海行動》就充分展示這一點。

多什說，亞丁灣反海盜護航也是大陸海軍學習的途徑之一。學習如何保護自己的全球利益。

報導稱，扎克·維爾丁（Zach Vertin）是布魯金斯學會研究海灣、非洲之角和紅海地緣戰略的高級研究員。他曾任歐巴馬總統蘇丹特使的高級顧問。他說，大陸到達吉布地不僅讓紅海地區獲得了極大的關注，也把紅海帶入了大國競爭。

(中時 )