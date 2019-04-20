小蠻（王承嫣）與男友邵翔日前一起上中視《飢餓遊戲》節目，錄影時2人不斷放閃，讓現場所有人驚呼連連！小蠻提及大約7、8年前較常上外景節目，這次和男友邵翔一起上節目煞羨眾人，她透露，平時2人會一起上健身房重訓、衝浪、騎單車等，也會到河堤浪漫散步。

小倆口難得一起錄《飢餓》，闖關時邵翔對於節目會出其不意改遊戲規則，則是措手不及，「覺得主謀真的很壞！」但仍舊玩得很開心，「我們扛了瓦斯桶，原以為要比重，結果根本不是！」加上錄影前12小時就不能吃東西，為了南下自凌晨就從台北出發，他便從前一天傍晚就沒再進食，「我真的很餓！覺得自己空空的，變呆了！」

闖關過程中2人常被迫分開，甚至必須分處敵隊，「有時我們贏了就我有食物吃，她則沒有，或她贏了我沒食物吃！這時我們就會很想分一點給對方吃，但又不行！」此話一出可看出邵翔對小蠻愛意爆表。邵翔自認過程中最難撐下去的時刻就是「食物出現的瞬間」，因為已經餓到極限，所以只要看到食物，或聞到味道就開始分泌唾液，導致飢餓程度加重，「所以一結束錄影便跟小蠻馬上衝去買桶仔雞大吃特吃！」

(中時 )