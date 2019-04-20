新北市客家桐花祭首場活動「客遊土城 與花桐行」，20日在土城南天母廣場登場。（許哲瑗攝）

新北市客家桐花祭首場活動「客遊土城 與花桐行」，20日在土城南天母廣場登場。（許哲瑗攝）

新北市客家桐花祭首場活動「客遊土城 與花桐行」，20日在土城南天母廣場登場。（許哲瑗攝）

新北市客家桐花祭首場活動「客遊土城 與花桐行」，20日在土城南天母廣場登場。（許哲瑗攝）

新北市客家桐花祭首場活動「客遊土城 與花桐行」，20日在土城南天母廣場登場，邀請南方二重唱、王瑞瑜等民歌手獻唱，還有桐花彩繪、擂茶體驗等活動，市長侯友宜揭幕並表示，桐花祭將由石碇、瑞芳及深坑等共8區接棒，邀請民眾體驗愜意的客家傳統，「今天不要與神同行，一起與花桐行！」

活動由客家薪傳會協會演出「客家妹子」及「天光」舞蹈揭開序幕，展現客家展現客家婦女、青年勤儉獨立精神，侯友宜也在臉上、手上畫上桐花圖案，並在眾人倒數下敲響「桐」鑼，在滿天桐雪下揭開桐花祭序幕。

侯友宜說，人家與神同行是在作夢，但與花「桐」行，則是在滿天紛飛桐花下，細細品味一杯客家好茶，風景美如夢中世界，絕對不能錯過，桐花祭起緣於1997年土城市「土成朝山桐花節」，歷經20年推廣，已成新北市年度重要盛事，邀請大家一起放慢腳步，慢活新北。

土城區公所表示，入口設計黑膠伴唱機、老歌唱片牆等裝置藝術，懷舊風格吸引民眾搶著拍照打卡，並舉辦「穀雨桐花音樂會」，邀請南方二重唱、王瑞瑜等民歌手獻唱，還有客家及原住民團體演出、生態導覽、登山、桐花彩繪、擂茶體驗及等活動，還有麻糬、菜包等客家傳統小吃可大飽口福。

土城區公所指出，逛完桐花祭也可搭乘接駁車至手信坊、大黑松小倆口觀光工廠參觀，晚上也可上山一窺螢火蟲美景，土城藝文館也正在展覽「擺街風華」，歡迎民眾把握時間參觀，一起客遊土城。

新北市客家局表示，桐花祭系列活動至5月5日，由土城、石碇、瑞芳、深坑、三芝、新店、鶯歌及樹林共8區陸續舉辦，歡迎民眾前來探訪桐花之美。

(中時 )