行政院長蘇貞昌今在臉書宣布，政府為照顧農漁民，決將「農漁子女獎助學金」刪除原本的成績規定，並將獎助金提高3成，農委會主委陳吉仲也在臉書發文呼應說，「這對農家子女是很大的光榮與肯定，更是很重要的激勵」。網友則說，「很多假農民假漁民的有錢人，真好」。

農委會主委陳吉仲在臉書發文說，「今天蘇貞昌院長正式宣布，配合學費調整農漁民子女就學獎助學金，自即日起提高約30%。非常感謝院長對於農漁民子女教育的重視」、「農家子弟出身的自己，完全瞭解農家子弟獲得獎助學金的感受，這對農家子女是很大的光榮與肯定，更是很重要的激勵；而獎助學金對農家子弟在讀書時期的生活支持，更發揮了實實在在的助益」。

網友說，「很多假農民假漁民的有錢人，真好」、「為什麼農民的補貼那麼大方，而勞工加薪幅度慢吞吞的！假農民會更多！你（陳吉仲）應該提出遏止假農民的辦法，才是正確政府治理」還有網友說，「讚，天生我材必有用，取消成績規定，更能造就人才」、「愚民沒有，漁民才有啦」。

(中時電子報)