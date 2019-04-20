蔡英文總統19日說「一旦舉辦初選，民調就會有競爭，民進黨也就會分裂」宅神朱學恒說「民進黨國民黨化，國民黨民進黨化」，菜農林佳新說他不認同，並諷刺民進黨「共產黨化，沒有神器我蔡英文就是神人一體」，四個字「天授王權」，就是這麼簡單!

總統蔡英文昨對支持者明白表示，如今民進黨只有一個選擇，就是只有團結一途，「一加一一定大於二」，很多人主張「民主機制要用民調，但一旦民調下去，民進黨就會分裂，因為有民調就會有競爭、有競爭就會產生攻擊」。

宅神朱學恒說，「民進黨國民黨化，國民黨民進黨化」，好妙喔!要不要交換名字算了。菜農林佳新說他一部分不認同，《民進黨太屌了》，「蔡總統宣判如下：以後民進黨不能有民調，因為會分裂 ，要用其他程序譬如說...............喬」（反正喬掉你、搞掉你，加個鼓掌再開個記者會就算整合成功了）。

林佳新說，還有民進黨不久就是全代會，就算沒全代會鼓掌通過，「小英出陰招沒民調，跟極權統治有什麼兩樣?」他嗆，分裂個屁!當初主導踢出陳水扁怎沒分裂？民進黨哪時候怕分裂？分裂後就是重整「#神祖牌就是民主進步這四個字！」他說，這叫「共產黨化。沒有神器我蔡英文就是神人一體」，四個字「天授王權」，就是這麼簡單!

至於國民黨，林佳新說，《國民黨太爛了》，國民黨民進黨化他更不認同。並嗆「去你的鳥道德...韓國瑜接地氣就是徵召他出來初選，還要問個屁...」大膽放言如何為高雄謀最大利益，為台灣建設一番，韓國瑜你去高雄就是要你流放邊疆，現在你還要考慮個屁!選輸還怕沒飯吃嗎？無聊！！！「這叫大老顧慮權力分配黨內鬥爭化」，四個字「機關算盡」，就是這麼簡單!人民有是非不要這麼權謀很困難嗎？！

嗆完兩黨後，林佳新點名賴神說「賴清德你更爛!!!爛到支持者就等你個拍桌你都不敢！叫人支持你，你憑什麼?!」四個字送你「不敢則聲」。並說「便宜你了」，他真的想打的是「臭俗辣」。

(中時電子報)