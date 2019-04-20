蔡英文總統出席桃園龍潭鍾肇政文學生活園區開幕，重砲回擊韓國瑜的國軍太監說。（邱立雅攝)

高雄市長韓國瑜日前重砲批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事，甚至用「太監穿西裝」來比喻國軍現況，此話一出引起爭議，蔡英文總統聞言深感不滿，認為自己身為三軍統帥，要嚴正告訴曾經是職業軍人的韓市長，「他必須把這句話收回去。」

韓國瑜日前接受媒體聯訪時，提到台灣沒有軍法，認為沒有軍法的軍隊沒有靈魂，就像是「太監穿西裝，西裝穿得再漂亮，穿名牌西裝還是太監」，批評軍隊買再多的武器，沒有軍法等於根本沒有戰鬥力，一旦發生戰爭，軍人隨時可把槍一丟，毫無戰力可言。

20日出席桃園龍潭鍾肇政文學生活園區開幕儀式的蔡英文，對韓國瑜的「太監說」一開始冒出黑人問號，反問「沒有軍法與國防預算有何關係？」接著表示台灣目前還是有軍法官，平時有司法系統處理軍隊的事由，戰時則恢復軍法制度。

蔡英文強調，國軍24小時待命很辛苦，人民在台灣享有言論自由或自由的生活，都是第一線的國軍弟兄姊妹捍衛國家，蔡英文表示身為三軍統帥，要嚴正告訴曾經是職業軍人的韓市長，必須把這句話收回去。

(中時電子報)