北部某私立大學余姓教授，曾被校方指控妨害名譽，新竹縣警局刑大吳姓小隊長率2名偵查佐，到該大學拿調查通知書給他，余卻誣告3警恐嚇及強制罪，一審依誣告罪判余徒刑4月，案經上訴，余認罪並賠償3警24萬元獲和解，高院改判徒刑3月，緩刑2年，支付公庫10萬元。

判決指出，余男2015年因涉犯妨害名譽案件，由新竹縣警局刑事警察大隊調查，同年5月18日，縣刑大吳姓小隊長率2名偵查佐，到該大學拿調查通知書給他，余明知3警在遞送調查通知書的過程，語氣和態度都很平和，並沒有肢體衝突，也沒有任何言詞恐嚇行為，更沒有限制他的行動自由，卻於同年6月29日擬刑事告訴狀，控告3警強制、恐嚇等罪。

余男指控3警「大陣仗違法闖入私立大學，未經允許就強行抓住他的手臂、監控行動，不僅態度惡劣還要求他進入心理輔導室進行私下偵訊」，檢方調查後將3警不起訴確定。

一審審酌余男因自身與學校有訴訟糾紛，明知警方只是因受理校方提告而送達通知書，竟因主觀因素而懷疑警方與校長私下交好，憑空捏造並誣陷3警，事後未與對方和解，依誣告罪判處余男4月徒刑。

案經上訴，余認罪並賠償3警24萬元，雙方和解，檢方也同意給予緩刑，高院改判余徒刑3月，緩刑2年，支付公庫10萬元。

(中時 )