第13屆夢想資助計畫得主曾晴賢教授，於台中筏子溪著手計畫《生態水資源生態工法之推廣-生態廊道與生態護岸技術》。（陳世宗翻攝）

帝亞吉歐夥伴們一同捲起袖子，清除外來入侵種植物，並種植500株喬木、灌木等植物。（陳世宗翻攝）

河川因水泥堤岸失去原始自淨生命力，台灣河川的未來該何去何從？第13屆夢想資助計畫得主曾晴賢教授，於台中筏子溪著手計畫《生態水資源生態工法之推廣-生態廊道與生態護岸技術》；響應4月22日世界地球日，曾晴賢教授攜手200餘位台灣帝亞吉歐同仁與親友一同維護筏子溪水資源生態，展現推動筏子溪成為全台河川模範生的決心，重現河川生氣蓬勃的生命力。

聯合國2018年世界水資源發展報告（World Water Development Report）指出，全球近半人口36億人住在每年至少缺水一個月的地區，甚至警告在2050年，該數字可能飆至57億人；過去水資源管理方式大多倚賴人造水泥設施，造成河道淤積、河段隔離等。

如何運用符合自然生態的綠色設施，成為日後有效管理水資源的解決之道。以台灣為例，許多河川因採用過多混凝土施作堤岸或河道，使得原始環境遭到人為破壞，進而喪失來自大地之母最美好的禮物「水自淨」：水體自然淨化汙染的能力；同時也破壞了河川生物的棲息地，使其難以孕育下一代。

第13屆夢想資助計畫得主曾晴賢教授實踐其計畫《生態水資源生態工法之推廣-生態廊道與生態護岸技術》，攜手200餘位台灣帝亞吉歐同仁前進台中筏子溪，舉辦活動《Water of Life 永續生態水資源 復原自淨筏子溪》。

曾晴賢教授於活動中實際檢測筏子溪的上中下游水質，測出溫度、pH值、溶氧量、電導度等，結果顯示從上游至下游，各項數據愈趨良好，有別於普遍河川越往下游越汙濁的情況，可見筏子溪擁有天然水自淨的能力。這是所有河川與生俱來的力量，但許多河川因人造水泥護岸，導致水自淨能力被剝奪。

河川的護岸工程，需要尊重河川特性，以水流、工程安全為基礎，因地制宜選擇適當工法，因此筏子溪擁有多種護岸形式。兩年計畫期間，曾晴賢希望維護來自日本技術轉移的柳枝工、蛇籠工、箱籠工、階梯護岸、拋石護岸等工法；介紹如何就地取材，以符合生物多樣性為原則的河川工法，讓筏子溪中和堤防段成為台灣河川水自淨能力展現的典範之一。

曾晴賢表示：「今日與帝亞吉歐夥伴們一同捲起袖子，清潔堤頂和堤後坡，清除外來入侵種植物，種植500株喬木、灌木等植物，修復80公尺的堤頂步道，整修1500公尺長的堤頂步道和對外聯絡階梯，重建解說平台和展板，愛護筏子溪的同時，也使周邊更具休憩功能。」

曾晴賢強調，未來將透過導覽解說，打造深具教育涵義的筏子溪，讓更多居民、旅客、學生感受河川美貌與多樣性的生態，了解各類生態工法內涵。」

帝亞吉歐台灣分公司總經理王孝倫說，2018年約有230位同仁種下其對金山清水濕地的永久關愛。2019年水資源計畫首次進入中台灣，參加人數突破250位，深信唯有環境好我們才會更好，希望透過筏子溪生態工法的推進，帶動台灣逐漸流失生命力的河川水自淨能力，找回大地之母賦予「最初的美麗」。

(中時 )