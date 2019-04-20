It’s just what he does. #WhyNot pic.twitter.com/qKDaxVA5JP — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年4月20日

(12：40更新)眼見下半場一度領先16分優勢，竟被利拉德第3節獨拿25分追上，韋斯布魯克知道是該自己挺身而出時刻到了，靠著韋少攻下全場最高33分，雷霆最後以120比108力挫拓荒者，除了摘下今年季後賽首勝，也沒讓拓荒者宣告聽牌。

回到自家主場的雷霆，總算找回應有三分手感，首節就投進5顆三分球，追平前兩戰的三分球投進數，更在保羅喬治、韋斯布魯克、葛蘭特等人火力，打到第3節一度領先到16分之多，可惜場上局面卻被拓荒者後衛利拉德一個人改寫。

因為利拉德竟在第3節投11中8，含三分球投4中3，單節包辦25分，創下他在季後賽生涯單節最高得分紀錄，也讓拓荒者不僅追上，末節更追成89比89平手，不過雷霆隨即靠著韋斯布魯克、葛蘭特各1顆三分球重新搶回領先。

雷霆末節刻意改用保羅喬治盯防利拉德，果然達到相當好的效果，也讓利拉特末節完全熄火，僅靠罰球拿到3分，造成拓荒者攻勢受阻，反觀韋斯布魯克持續飆分，成功擴大領先差距到10分以上，雷霆有驚無險把這場主場勝利留下。

前兩戰三分球投10中1的韋斯布魯克，20日三分球投6中4，完全找回三分手感，除摘全場最高得分，也有11助攻、5籃板，保羅喬治22分、6助攻與6籃板，葛蘭特18分，薛洛德17分，雙方第4戰22日續在雷霆主場舉行。

拓荒者以利拉德32分最高，可惜他的表現起伏過大，上半場僅拿4分，來到第3節獨拿25分，末節卻變只得3分，讓拓荒者錯失提前宣告聽牌契機，麥科倫也替拓荒者貢獻21分，坎特19分，其餘拓荒者球員得分都沒上雙。

這場比賽最後也出現相當沒品舉動，保羅喬治最後接到費爾頓的傳球，正常來說，他應該停球讓比賽時間走完，他卻選擇飛身爆扣，儘管這球不算，卻充滿挑釁意味，也讓利拉德氣到找裁判理論，還差點引發雙方球員衝突。

PG really threw down a reverse double pump dunk with time expiring 😳 pic.twitter.com/G9WGrIMwhp — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月20日

(中時電子報)