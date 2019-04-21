台北市捷運局王姓技工，負責監督外包清潔廠商工作，竟趁機刁難女領班，讓她代繳交通罰單、埋單酒錢，共獲4775元不正利益，事後王仍需索無度，遭領班兒子拒絕，並陪母親自首，事後王認罪並繳回4775元貪汙所得，台北地院依貪汙罪判王徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑4年，要王向公庫支付12萬元並參加3場法治教育課程。另女領班因為「汙點證人」獲判免刑。

王男僅貪4775元，不但被判貪汙罪，吐回貪汙所得，緩刑4年，要支付公庫12萬元，等於多付出20多倍的不法所得，得不償失。

判決指出，2015年11月，某清潔公司標得捷運行政大樓清潔維持服務案，王男負責清潔包商督導管理，按月辦理驗收及請款事務，2016年3月，王男因下雨無法進行原定的消毒工作，心生不悅，遷怒清潔公司女領班，表示他加班途中因行車違規遭警方開罰單，女領班擔心得罪王，影響日後驗收及請款，遂承諾代繳罰單。王將交通罰單交予女領班，但女領班查看後，發現該罰單並非王加班途中遭警方開立罰單，仍至便利商店代繳納，讓王獲免繳900 元罰鍰之不正利益。

2016年4月，女領班邀請王男、捷運局鄧姓科員及清潔員工中午用餐，餐後鄧員提議至有女陪侍的卡拉OK餐廳唱歌、飲酒，花費7500 元由女領班埋單，王獲取應分攤費用1875 元之不正利益。同年5 月，王、鄧再提議至卡拉OK餐廳唱歌，花費8000 元由女領班埋單，王獲得2000元之不正利益。

2016年7、8月間，王再開口索求，女領班的兒子得知後拒絕，遭受王刁難，遂檢舉王男貪汙，並陪同母親至廉政署自首。由於王男檢廉偵查中認罪，並繳回4775元貪汙所得，台北地院依貪汙罪判處王徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑4年，要求王須向公庫支付12萬元並參加3場法治教育課程。

(中時 )