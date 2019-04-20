第10屆立法委員新北市第9選區(永和區、中和秀安區17里)初選，由登記參選的現任立委林德福及新人李旨揚民調，今日結果出爐將由林德福出馬。

國民黨新北市黨部人於17日至19日三天進行民意調查，今(20)日上午十時在市黨部公佈民調結果，由市黨部主任委員李乾龍主持，現場在李旨揚、林德福代表人及民調專家學者見證下，由現任立委林德福勝出。

民調結果公佈後，雙方一團和氣，誓言共同努力，一起打贏2020的立委及總統選舉。

(中時 )