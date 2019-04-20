國民黨新北市第9選區立委初選民調林德福勝出 12:262019/04/20 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第10屆立法委員新北市第9選區(永和區、中和秀安區17里)初選，由登記參選的現任立委林德福及新人李旨揚民調，今日結果出爐將由林德福出馬。 國民黨新北市黨部人於17日至19日三天進行民意調查，今(20)日上午十時在市黨部公佈民調結果，由市黨部主任委員李乾龍主持，現場在李旨揚、林德福代表人及民調專家學者見證下，由現任立委林德福勝出。 民調結果公佈後，雙方一團和氣，誓言共同努力，一起打贏2020的立委及總統選舉。 (中時 ) #林德福 #民調 #立委 #市黨部 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 屋頂多元降溫 新北近200校申請 04:102019/04/16 新北計程車、機車擦撞 幸均僅擦傷 19:022019/04/16 新北老人卡 6月1日可搭捷運 16:212019/04/17 新北老人卡 6月1日捷運嘛ㄟ通 04:102019/04/18 賣肉羹賺億卻拒繳稅 法院裁准管收 20:492019/04/18 政治熱門新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 - 新聞 重批「徵召初選」驚天技 黃暐瀚警告別毀韓國瑜 - 政治 推郭棄韓？郝澄清 網痛批：貴族了不起 - 政治 前政院發言人：高雄人該救自己！ - 新聞 韓粉出征！427高雄將辦總統誓師大會 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。