基隆市政府社會處今（20）日在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，親子們都玩得不亦樂乎。（張穎齊攝）

基隆市政府今（20）日舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，市長林右昌（中）表示，市府4年內布建6座親子館，強調錢花在孩子身上，永遠都不會浪費。（張穎齊攝）

基隆市政府社會處今（20）日在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，市長林右昌和各區親子館祖孫代表，共同堆砌積木完成「愛的親子家園」。林右昌表示，市府4年內已布建6座親子館，強調「錢花在孩子身上，永遠都不會浪費」。

活動現場，結合各區親子館、基隆祖孫館、居家托育中心等社福單位設攤宣導，讓民眾體驗童玩遊戲、祖孫相聲等共樂活動，親子們都玩得不亦樂乎。

林右昌表示，基隆親子館建置速度算蠻快，信義區親子館場地找到了，將在今年建置；而他始終有一個想法，就是政府不管花多少資源，錢花在小朋友身上，永遠都不會浪費，投資下一代是最好的投資，歡迎大家善用親子館，未來他也會規畫朝區內生活圈方式建置，讓市民享受更貼心的設施與服務。

「基隆幼托照顧是全國第一！」林右昌說，無論公幼或非營利幼兒園，基隆公共托育比例是全國最高，現已超過50％，也超過中央要求地方政府的標準，接下來目標朝60％努力，屆時會大幅降低家長負擔。

市府表示，市府4年內布建6館，為利市民了解此項市政建設，自2016年起，規畫各區親子館輪流辦理聯合宣導活動，藉此連結各區資源，將「友善托育、一區一親子館」宣傳至各地，讓更多市民善用館方提供托育資源。

社會處指出，為了讓更多市民了解館方服務資訊，透過代間互動以活躍老化，利用「代間共融、老幼同樂」概念，建置基隆在地托幼安老福利服務，減輕青壯年照顧負擔，讓年輕人可專心就業，願意生養，朝友善托育的幸福城市邁進。

(中時 )