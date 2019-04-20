蔡英文總統19日表示，如果明年的總統大選舉辦黨內初選，將會造成民進黨的分裂。對此，挑戰總統大位的前行政院長賴清德20日回應說，初選是民主的重要程序，也是過去民進黨所引以為傲的地方，目前國民黨也正在進行初選程序，因此「不必視初選為畏途」。何況自己要參加的是初選而不是脫黨競選，相信一定能走完民主程序將初選完成。

蔡英文總統19日到宜蘭縣走訪3個綠營執政的鄉鎮市，在舉辦多場基層座談時對支持者表示，如果舉辦初選民調，將會導致民進黨的分裂，賴清德20日隨後也親赴宜蘭走訪基層，爭取支持。

對於蔡英文「初選將造成民進黨分裂」的談話。賴清德表示，很多基層支持者都有非常強烈的焦慮感，擔心民進黨不改變，不僅會輸掉政權，一旦立委席次大幅降低，對台灣的民主、主權都將造成嚴重衝擊。

賴清德進一步表示，初選是民主的重要程序，也是過去民進黨引以為傲的地方，目前國民黨也正在進行初選程序，因此不必視初選為畏途，賴清德說，自己要參加的是初選，並不是脫黨競選，而初選的每一道程序都是民主程序，他相信民進黨的精神、也相信黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉、更相信蔡英文總統，一定有辦法走完民主程序，將初選完成。

(中時 )