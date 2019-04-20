鴻海董事長郭台銘日前透露媽祖託夢「叫他一定要出來」，證實參選2020總統的決心，對此劉家昌痛批：「郭台銘對中華民國有過什麼貢獻」?結果遭力挺網友留言嘲諷，沒想到劉家昌不甘示弱再反擊，「表面支持韓國瑜買水果，結果是為了選總統，這種算計、利用，是標準商人」。

劉家昌表示郭台銘證實參選2020總統，是因為媽祖託夢「叫他一定要出來」，直言：「21世紀還能用鬼怪神話騙人嗎」？至於郭台銘表態「不接受徵召」，這句話讓劉家昌大動肝火，痛批：「誰徵召過你？誰要徵召你？大言不慚，擺明了針對韓國瑜」，甚至認為郭台銘帶著中華民國國旗帽子，看似支持韓國瑜買水果，結果是為了選總統，這種算計、利用是標準商人。

劉家昌認為韓國瑜幫國民黨找回藍天，絕不容許任何人再佈上烏雲，而且憑著韓國瑜的人格和作為，即便拿著礦泉水，人民照樣支持你，更喊話：「為了中華民國的存亡，站出來吧」，至於郭台銘他則嘲諷：「很難接受奸商治國， 請求你別在消費中華民國好嗎」。

(中時電子報)