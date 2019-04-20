2012年請領勞保年金的國人有福了！由於物價持續上漲，2012年至2018年消費者物價指數累計逾5％，達到調漲門檻；勞動部將於下周一（22日）核定，凡2012年請領勞保年金給付者均調漲5.14％，大約15.7萬人受惠。其中以勞保老年給付者（勞保月退，60至65歲請領）佔98％最多，平均每月多領819元，5月生效、6月底入帳，不無小補。

勞工保險局普通事故給付組組長黃錦儀表示，勞保年金於2009年正式上路後，依據行政院主計總處公布的消費者物價指數（CPI），累積達5％就會啟動調整機制，調高年金給付金額。像這次就是以2012年到2018年的CPI累計為準，調漲之後就「歸零」，再從2019年重新累計，即使CPI下跌，按月領取的年金也不會調降。

黃錦儀說，勞保年金主要包括老年、失能、遺屬三部分，2012年請領給付的國人約有15.7萬餘人，都會按5.14％的比例調高給付金額。人數最多的是請領老年給付者（勞保月退），約佔98％、15.4萬餘人；每人每月領取的金額高低有別，平均每月可多領819元，全年增加近萬元（9828元）收入。按照作業程序，5月起生效、6月倒數第2個工作日入帳。

黃錦儀說，這是第4次調高勞保年金給付，2009年開始實施年金制度後，2014年CPI累計首次達標，勞保局便調高2009年請領取者的年金，調幅5.2％。2015年又調高2010年請領者的年金給付5.45％。2017年再調高2011年請領者的年金給付5.1％，今年則調高2012年請領者的年金5.14％。如果從調整的時間來看，已從每年調高變成每2年調漲，CPI上升速度似已趨緩。

黃錦儀解釋，物價指數幾乎只漲不跌，如果波動太快、太劇烈，勞保年金給付也必須跟著調整，才能保障絕大多數退休勞工的基本生活需求。

(中時 )