高雄市長韓國瑜去年當選市長，承諾就職當天睡果菜市場，李姓男子扮「韓黑」在臉書發酸文「蔡英文：韓國瑜上任睡市場，全台灣女人都會去報名睡覺」，警方認李涉散布謠言，依違反《社維法》送辦。但法官認為，李男言論雖屬「憑空捏造」，但內容不至於引發民眾「畏懼、恐慌」，不構成《社維法》處罰要件，裁定不罰。

法界人士認為，李男的貼文內容，可能構成《刑法》加重誹謗罪，但因屬告訴乃論案件，須由韓本人提告。

韓國瑜去年參選高雄市長期間，承諾若當選，就職當天將到果菜市場過夜，引發熱議，韓去年11月24日當選後，「韓黑」、酸民對韓承諾「睡市場」嗤之以鼻。

去年11月28日晚間，新北市李男在住處上網於臉書貼文「蔡英文：韓國瑜上任睡市場，全台灣女人都會去報名睡覺」，警方調查時李坦承貼文，警方認李違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧」，將李送辦。

法官認為，「謠言」是指無事實根據，憑空捏造、無的放矢之行為，且內容須足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，有影響公共安寧情形，才構成《社維法》處罰要件，雖然李男貼文內容完全是憑空捏造，但並非涉及恐怖或攻擊，且查無任何觀看者因該貼文產生畏懼或恐慌，不構成《社維法》處罰要件，裁定不罰。

(中時 )