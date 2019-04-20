蔡姓女騎士邊騎車邊看腳踏板上的手提包，引來警方上前關心，並搜出持有5包白色粉末。（王文吉翻攝）

警方從蔡女的黑色手提包內，搜出2包安非他命及3包海洛英。（王文吉翻攝）

警方從蔡女的黑色手提包內，搜出2包安非他命及3包海洛英。（王文吉翻攝）

蔡女堅稱自己只有吸食安非他命，「明明跟毒販說要買安非他命，不知道為何有3包海洛英」。（王文吉翻攝）

台中蔡姓女子日前邊騎車邊看腳踏板，被巡邏員警發現她是毒品應採驗人口，並查獲持有5包毒品，蔡女見事跡敗露，當場哽咽稱「我不是戒不掉，是顧檳榔攤輪到夜班，拿來提神用的啦！」還不斷堅稱自己只有吸安，「跟毒販指名買安非他命，不知道為何有海洛英」，員警聽了哭笑不得，忍不住問「妳累了嗎？」

警方調查，35歲蔡姓女子有公共危險、竊盜、傷害等前科，本月16日晚間9時許，騎車外出到豐原複合式賣場購物。蔡女行經信義街時，因邊騎車邊看腳踏板，引來巡邏員警上前關心，並查獲持有5包毒品，分別為2包安非他命共0.69克，以及3包海洛英共2.51克。

警方表示，巡邏員警發現蔡姓騎士「騎車時頻頻往腳踏板下看」，於是上前關心，女騎士第一時間聲稱「路不熟，邊開導航邊騎車，才會往腳踏板上包包內的手機看路」。警方使用警用電腦進行人臉辨識，發現女騎士為毒品應採驗人口，但她聲稱未收到通知單，所以遲遲未到警察機關報到接受尿液採驗。

警方經蔡女同意，查看腳踏板上的黑色手提包，搜出1包夾鏈袋內有粉末物品，蔡女見東窗事發還裝傻「我不知道這是什麼東西」，警方質疑「包包是你的怎麼不知道這是什麼」，隨後警方又於從手提包內搜出４小包白色粉末和吸食器，蔡女見事跡敗露，當場哽咽說「我不是戒不掉，是我拿來提神用的啦！」

蔡女在警訊時表示，毒品是日前網路聊天室，向不知名網友購得，當時相約在北屯便利超商面交，以每包3000元價格購得，雙方分別將毒品及現金放在菸盒內互換。蔡女辯稱，她因從事檳榔攤夜班工作，才會吸毒提神，還堅稱自己只有吸食安非他命，「明明跟毒販說要買安非他命，不知道為何有3包海洛英」。

警方詢問後，將蔡女依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。

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(中時 )