梁裕恆疑似幫黃心穎緩頰。（圖／翻攝自私人健身教練Flow Leung臉書）

51歲港星許志安日前鬧出「安心偷吃」事件，背叛情牽28年的鄭秀文，和30歲港姐黃心穎爆在計程車激吻片，消息傳開後許志安與小三處境尷尬，遭不少網友批評。今(20日)凌晨男星梁裕恆則發文替黃心穎緩頰，更爆料：「那個男人告訴她會離婚，她才願意跟他一起」，「她又不是賣身，只是一個追求愛情的女孩。那個男人沒有東西給她，就只是愛錯一個人，是有錯，但罪不至死！」

梁裕恆3年前曾參加香港先生選拔，隔年簽約無綫電視，今凌晨他在臉書貼出和黃心穎合照，分享說：「突然想起一些事情，不吐不快，想到有天她不開心地告訴我因為跟男友見面機會很少，感情出現問題，又說愛上了另一個男人是有婦之夫，好內疚。」

梁裕恆更說：「那個是天后的老公，但那個男人說他們婚姻老早就出問題，那個男人告訴她會離婚，她才願意跟他一起。如果是這樣的話，她只是一個受害者。事件報導後，沒有人幫她說一句公道話，我也不明白他為何一句話都不回應，自己攬上身。」

梁裕恆還暗酸許志安，「那個男人不是有錢？又不英俊？她又不是賣身，只是一個追求愛情的女孩。那個男人沒有東西給她，就只是愛錯一個人，是有錯，但罪不至死！」引來網友正反兩極評論，另有港媒起底過去梁裕恆離開消防員工作當藝人時，曾放話想建孤兒院，又稱想要知名度。

(中時電子報)