楊姓代表的腳部在糾紛排解的過程受傷。（巫靜婷翻攝）

苗栗市楊姓市民代表20日遭蘇姓男子指控糾眾闖民宅打人，還毆打家中年邁的爺爺奶奶，蘇男砲轟楊姓市代只因感情糾紛就非法侵入民宅，真是無法無天。楊姓市代回應，只是陪同女性友人返回蘇男家中拿個人物品，沒想到遭對方毆打，推擠過程中蘇男的爺爺奶奶勸架阻擋，才不小心受傷。

蘇男的何姓友人在爆料公社轉發貼文，內文指控19日早上楊姓市民代表因男女感情糾紛，帶著一群小弟闖進通霄家中打人，衝突過程連76歲的爺爺和73歲的奶奶都一起打，造成爺爺頸部擦挫傷，奶奶因被人壓到在地身體多處疼痛，自己的胸部及手腳則有多處瘀青。

貼文影片中，楊姓市代身穿襯衫，準備搭乘1輛黑色BMW轎車離開，見蘇男妹妹拿手機錄影並質問「要去哪？」，楊揮手阻擋拍攝，駕駛座友人則盯向遠方，蘇男怒喊「車牌都拍起來」。

蘇男表示，當天早上前女友要到家中拿手錶，自己因打赤膊待在房間，對門外的前女友說「要先穿好衣服再開門」，沒想到前女友強行開門並吆喝全身酒氣的友人上樓，一陣爭吵推擠後，原本在樓下休息的爺爺上樓查看，卻遭楊姓市代掐脖，奶奶返家後見況，一同勸架，遭人推擠受傷。

楊姓市代今早回應，當天是陪同女性友人到前男友家拿手錶，一車4人2男2女出發，帶著酒意的自己剛開始並沒有下車，直到聽到屋內爭吵才進屋查看，不料推擠過程，自己被重毆一拳，腳部也受傷，行動不便目前還在休養，爺爺奶奶是推擠過程中受傷的，並無掐脖一事。

楊姓市代表示，單純的為民服務案件，沒想到「公親變事主」，他解釋，是那名女姓友人因害怕再被前男友動粗，才希望市代表陪同，進屋當時自己都沒動手打人，只將爭執的雙方拉開避免衝突，對於過程中造成人員受傷，感到相當抱歉。

(中時 )