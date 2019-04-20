鴻海董事長郭台銘表態投入國民黨總統初選，讓黨內傾向徵召高雄市長韓國瑜的局面驟變；黨主席吳敦義昨則重提「徵召初選」，再度引發關注。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今在臉書指出，吳敦義準備徵召韓參加初選，保留了徵召機制，為未來韓國瑜得以參選2020留了一扇窗，「這是最後底線」，因為沒有徵召，2020就沒有韓國瑜，這當然是「卡韓」。

王鴻薇也說，不過徵召韓國瑜千萬不必再詢問韓國瑜意願，因韓已經表達對黨內初選不領表、不登記，若要求韓國瑜表態，實在是為難他，「韓國瑜說yes，立刻會被質疑政治誠信，韓國瑜說 no，是逼韓國瑜自己關上這扇門。」

王鴻薇表示，國民黨這次參選大爆炸，也不必再採黨員投票，避免自己人先打起來，應該就用民調來讓人民選擇，重點是國民黨一定要推出最強候選人，若韓國瑜在民調勝出，就是最強候選人，不用再說什麼能不能徵召，「韓國瑜最強就徵召韓國瑜！」

(中時 )