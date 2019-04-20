顧芯榆代表感謝吳濁流文學獎主辦單位提前送來獎牌，告慰顧德莎在天之靈。（廖素慧攝）

嘉義作家顧德莎癌逝，20日嘉義市立殯儀館舉辦告別式，她的作品《驟雨之島》榮獲2019年吳濁流文學獎小說類佳作，主辦單位提前送達獎牌及獎金，告慰顧德莎在天之靈，家屬說，這是給顧德莎最好的告別禮物，有感應到她的開心。

顧德莎生長於嘉義市，抗癌10年間陸續寫出《時間密碼》、《驟雨之島》、《我佇黃昏的水邊等你》、《說吧．記憶》等書，更致力推動台語文學，創作台語詩，今年2月催生了《幼穎兒童臺語文學》。

顧德莎的妹妹顧芯榆說，姊姊在最後一段路，用意志力撐著病弱的身體，寫書、推動台語詩文，原本20日在台北有新書《說吧．記憶》分享會，變成了告別式，《驟雨之島》獲得今年吳濁流文學獎小說類佳作，原訂7月頒獎，感謝主辦單位特別提前送達獎牌及獎金，告慰二姊在天之靈，是最好告別禮物。

顧德莎在《說吧．記憶》寫家族故事，也是60年代庶民生活的縮影，紀錄嘉義市的城市人文風貌，她生於本省籍家庭，生父亡故，母親再嫁外省軍人，繼父視她們姊妹如己出，她在眷村長大，嫻熟國語，晚年專心研究及創作台語文學。

顧芯榆說，19日全家人吃「團圓飯」，都是她愛吃的菜，有起司蛋糕、小為師傅做的香煎牛排，感應到她很開心，二姊用最後的時光一一完成她的夢想，家人希望延續她繼續推展幼穎兒童臺語文學的心願。

(中時 )