Bases loaded. 2 out. Tie game.



Hader vs. Bellinger.



This alone is worth the price of admission. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/j4xbhIfUOz — Milwaukee Brewers (@Brewers) April 20, 2019

國聯兩大戰將本周進行4連戰，道奇貝林傑(Cody Bellinger)與釀酒人葉利奇(Christian Yelich)的勇武幾乎不相上下，成為比賽最大看點。葉利奇20日一戰敲出兩分炮，雖然釀酒人最後輸球，但葉利奇暫時超越了貝林傑，獨居國聯雙冠王。

葉利奇本季11轟(國聯第1)、29打點(國聯第1)，打擊率0.350、長打率0.813(國聯第2)、攻擊指數1.255(國聯第2)。開季首月29打點也成為釀酒人成軍51年的第一人，超越「小王子」菲爾德(Prince Fielder)。可怕的是即使葉利奇已經這麼厲害了，居然還有人跟他一樣厲害。

貝林傑10轟(國聯第2)、25打點(國聯第2)、打擊率0.423(國聯第1)、長打率0.885(國聯第1)、攻擊指數1.379(國聯第1)。今日對決他也繳出1安1打點(高飛犧牲打)，原因是他改進打擊姿勢，成功走出去年的「低潮」(25轟)，也讓國聯MVP爭鬥更有看頭，不像美聯總是卓奧特(Mike Trout) 。

釀酒人中繼投手海德(Josh Hader)在第7局滿壘時三振了貝林傑，守住釀酒人1分領先，全場觀眾喝采。不過海德的好運馬上用光了，第8局他就挨了赫南德茲(Enrique Hernandez)的逆轉三分炮，最後道奇以5-3獲勝，也是近期的6連勝。

(中時電子報)