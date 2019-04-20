楊烈今早在總統府拍攝就職戲。粘耿豪攝

由楊烈、陳家逵、湯志偉、周孝安、吳定謙、陳妤等演出的電視劇《國際橋牌社》，今早在已有百年建築歷史的總統府取景，拍攝總統就職及總統車隊進入總統府畫面，這是總統府第一次外借給台灣劇組使用。該劇當初提到預計年底在Netflix平台播出，不過製作人汪怡昕今表示，目前和華視、民視、公視等電視台接觸，播出平台未定。

飾演總統的陽烈，表示自己第一次進到總統府很緊張，劇組準備的陣仗大，安排的細節讓演員自然而然會有嚴肅心情，「進到總統府是大家期待的機會」，笑稱對總統府辦公室最好奇，不知道它的結構是什麼，我想不只我，大家非常期待想知道的事，今天沒機會進辦公室，但劇組在大園海軍反潛基地搭建1000坪1：1的總統府內景。

資深演員應采靈飾演總統夫人，她笑言「我不能講名字」，也沒為角色參考任何影片，據知她飾演人物是前總統李登輝夫人曾文惠。應采靈今第一天拍攝，出現場景大多在官邸，戲份不多。她說演總統夫人沒特別和老公徐明分享，徐明通常不干涉她工作上的事，夫妻倆仍住一起，也沒離婚。但外界卻常認為他們已離婚，「可能我們很少一起出現在公開場合，也很少一起參加朋友聚會」。

應采靈表示自己平時不吃晚餐，因此不約晚上的聚會，徐明的朋友多，她自己不是沒朋友，而是大多是同學聚會，她可以晚上9點睡覺，隔天不到6點起床，165公分的她，目前體重約52公斤。夫妻倆不常出門，她有空大多上瑜伽及照顧愛犬，她家裡養4隻狗，徐明在辦公室養1隻狗、1隻鵝，夫妻平時聊的共同話題是「動物」。

(中時 )