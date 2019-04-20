高雄市長韓國瑜日前重砲批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事，甚至用「太監穿西裝」來比喻國軍現況，此話一出引起爭議，總統蔡英文聞言深感不滿，認為自己身為三軍統帥，要嚴正告訴曾經是職業軍人的韓市長，「他必須把這句話收回去。」而韓國瑜也不甘示弱反嗆，「蔡總統還沒當過兵咧！」

韓國瑜日前接受媒體聯訪時，提到台灣沒有軍法，認為沒有軍法的軍隊沒有靈魂，就像是「太監穿西裝，西裝穿得再漂亮，穿名牌西裝還是太監」。蔡英文反問「沒有軍法與國防預算有何關係？」接著表示台灣目前還是有軍法官，平時有司法系統處理軍隊的事由，戰時則恢復軍法制度，她要韓市長把話收回去。

韓國瑜表示，他訪美時說「太監即使穿上Armani西裝，還是太監」，意思是指如果沒有軍法，一旦發生戰爭，軍人不會為國家賣命。

他回應，他當過兵，怎麼會不知道軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要，這點不需要蔡總統提醒，「蔡總統還沒當過兵咧！」他也說，蔡總統不思考如何提升軍隊的戰鬥力，反而急著「黑」他，批判他好像比國家安全還重要。

韓國瑜重申，比喻是用來陳述軍法對國家的重要性，沒有收回的必要。至於蔡總統則應該先弄清楚論述的本身，或者她認為軍法不重要？

(中時電子報)