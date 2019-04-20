楊鎮浯縣長（右）與金寧鄉長楊忠俊（左）同心協力推動石磨，體驗農家「粒粒皆辛苦」的生活日常。（李金生攝）

以小麥為素材的裝置藝術，表現一種新的創意。（李金生攝）

「金寧鄉石蚵小麥文化季」今天登場，軍民一起啟動精采活動。（李金生攝）

活動現場擠滿人潮，紅男綠女十分熱鬧！（李金生攝）

綠意盎然的多肉植物攤位也相當受到歡迎。（李金生攝）

佛光山金蓮靜苑「雲水書車」開抵現場，提供親子心靈互動機會。（李金生攝）

小麥手工饅頭好口味，現場暢銷的主力攤位之一。（李金生攝）

坐落於麥田一隅的「戰車」造型裝置藝術。（李金生攝）

鄧麗君曾造訪的北山播音牆，也是遊客絡繹來訪的景點之一。（李金生攝）

遊客在蚵殼寫上祈福心願，留下不一樣的旅遊經驗。（李金生攝）

好吃的「燒酒螺」，讓人重溫兒時記憶。（李金生攝）

金門最具地方產業特色的「金寧鄉石蚵小麥文化季」今（20）日起連2天在古寧頭林厝和平紀念園區登場，田野層層麥浪搖曳生姿，海蚵飄香紅磚巷弄，扶老攜幼蜂擁來到的民眾將這座走過兩岸烽火歲月，已有600年歷史的傳統聚落，渲染得熱鬧滾滾。

連日陰雨不斷，輕霧籠罩的金門島，今天上午難得放晴，讓等待這項一年一度盛會，預約歡樂假期的鄉親好開心，一早就湧入數千位民眾，紅男綠女穿梭來去，在曾經硝煙四起的國共戰場，點綴出一幅賞心悅目的好光景。

在這場以「蚵出金寧、麥向幸福」為主題的活動中，主辦單位金寧鄉公所與縣農試所精心規畫包括小麥巧克力、創意蛋糕及風味小麥芝麻花生麻糬、麥香蛋捲、小麥糕在內的20餘項DIY體驗活動。

現場另推出麥香麵線、蠔香麵線、滸苔麵線、香菇麵線、麥香貢糖、黑金蘿蔔乾、一條根酸白菜、益生菌酸白菜、鹿茸酸白菜、雪裡紅、麥香鴛鴦酥、一條根紫雲膏、一條根左手香（艾草）膏、滸苔蛋捲，還有最受愛美女性歡迎的海藻面膜等系列產品，吸引民眾熱烈搶購。

縣長楊鎮浯、金寧鄉長楊忠俊也一起推動石磨，親身體驗農家等待一季收穫，「粒粒皆辛苦」的生活日常，更期待在圍觀鄉親喊出「同心協力」的鼓勵下，讓「一鄉一特色、一村一特產」目標，透過這項活動的舉辦，進一步落實執行。

金寧鄉公所與縣水試所規畫的重頭戲「千人剖蚵」體驗，將於明天下午3時在古寧頭北山出海口登場，來自全島各地的鄉親報名一較高下外，也有不少新住民躍躍欲試，盛況可期！

(中時 )