影集《菜鳥新移民》描述台裔美籍家族趣事，本周正式邁入百集，原本在第三季有許瑋甯加入以台灣為場景的故事後，這次百集的劇情，換成Eddie隻身來到台灣體驗台灣文化，其中活動主持人也露了一手台語，融合台美文化的趣味內容，讓觀眾樂在其中。

從第一季開始就因為是美國電視史上第一部以亞裔家庭為中心的情境喜劇而創下紀錄，也因為黃家一家人是台裔而受到廣大的台灣觀眾們的關注。台裔美籍女演員吳恬敏在自己的社交平台上分享歡慶100集的感想：「到現在還有點難以置信我們竟然錄了100集的電視影集！《菜鳥新移民》是我的第一部電視影集，我真的很感謝所有的劇組人員和演員們的努力和照顧。」

《菜鳥新移民》故事改編自台裔美國籍美食家黃頤銘的著作《初來乍到：回憶錄》，故事講的就是黃家一家人從台灣移民到美國並搬家至佛羅里達州的奧蘭多，以喜劇的方式演出亞裔家庭移民國外的各種辛酸史，周六晚間6點將在FOX頻道播出具第100集。

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