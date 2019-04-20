不蘇鬼！基隆市1名胡姓老翁（68歲）去年8月在公車站等公車時，因看見後方年約40歲的陳姓美魔女，身材火辣、擁有豐滿上圍，竟色心大起，趁美魔女要上公車時，趁機插隊到她前方，用左手肘襲擊她右胸1下，過程約1秒，嚇得美魔女花容失色。基隆地院審結，將胡翁依違反性騷擾防治法判拘役50日，得易科罰金5萬元。

胡翁去年8月間下午5時許，正在基隆市的公車站等候104號公車時，因看見貌美火辣的陳女也站在後方等公車，於是心起歹念，待公車停靠後，趁陳女從他左後方要上車時，藉機向左靠插隊，同時用左手肘襲擊陳女右側胸部，接著故作沒事上車。

「幹嘛！為什麼要這樣子碰我的胸部！」陳女見狀後，氣得當場痛罵胡翁，胡故作鎮定、一語不發，讓陳女更火，隨即告知公車司機，請司機將車開到警局報警處理。

胡翁到案後，卻辯稱當時是下班、下課時間，人很多，但他並沒有碰陳女胸部，如果有的話，他會立刻逃跑，甚至反控陳女亂說話，想藉故要錢。

基隆地院審理後，調閱監視器畫面發現，胡翁確實趁人多時插隊到陳女前方，左手肘藉機抬起碰觸陳女胸部，罪證確鑿，將胡翁依違反性騷擾防治法判拘役50日，得易科罰金5萬元。

(中時 )