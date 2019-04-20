台北市長柯文哲、行政院前院長游錫堃今天中午出席台北海洋科技大學校慶，席間柯、游並肩而坐，頻頻交頭接耳交換意見，柯文哲離席前被問到與游錫堃聊些什麼？柯文哲說，他跟（阿布拉）交情本來就不錯，彼此閒話家常，至於是否談到白綠合作或總統選舉，柯說，不會啦，人家是有經歷、智慧的人。

台北海洋科大今舉行53周年校慶，柯文哲、游錫堃、議員兼董事長林世宗等人都出席，席間3人交頭接耳互動熱絡，林世宗致詞時還預祝柯文哲「心想事成」，被解讀為保留柯綠合作的空間。

對此，柯文哲說，心想事成只是禮貌的表現，我跟阿布拉本來交情就不錯，沒有談柯綠合作問題，畢竟人家是有經歷跟智慧的。

外界好奇柯、游談話內容，參與交談的林世宗透露，游院長跟柯說決定後會很辛苦，尤其是時勢變化很大，多方人選產生化學變化，很多事情決定前要審慎評估，如果要投入2020年總統選舉，會碰到很多困難，應該要考慮周遭環境變化。

對於祝福柯文哲「心想事成」是否指總統？林世宗說，他主張柯市長做好坐滿，心想事成是指學校建設可以做好，希望市長也可以協助，並非指選總統；林世宗強調，柯去年僅險勝3000餘票連任，現在應該把市政推動好，對市民有交代，相信柯是有智慧的，會仔細思考這個問題。

(中時 )