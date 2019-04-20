博屋瑪國小學童利用線材與黑網織作服裝。（陳世宗翻攝）

台中世界花卉博覽會進入倒數，台中市政府原住民族事務委員會與博屋瑪國小合作，20日在后里森林園區原生祕境「Lipahak舞動之心」舉辦博屋瑪國小創意服飾走秀活動，由學童穿著自己製作的原民服飾，呈現傳統織藝的魅力。

原民會表示，為傳承泰雅文化的服飾之美，原民會與博屋瑪國小、人間國寶尤瑪•達陸老師團隊合作，以泰雅族傳統編織技藝培訓學童；讓孩子從傳統服飾文化了解技藝與創意，並透過今日的走秀活動，展現孩子努力的成果。

原民會強調，這次走秀活動的服裝主題有四個系列，第一個是「傳統服裝」，將傳統服飾進行系統化的傳承與教育，讓傳統服飾之美呈現在大家面前；第二是「傳統與現代結合」，將泰雅族傳統織布與現代設計結合，利用色彩交互運用的美感博屋瑪國小學童利用桌上型織帶機織作織帶呈現泰雅服飾；第三是「刺繡與印花」，讓學童認識泰雅族紋面與圖紋文化；第四是「編織」，教導學童利用隨手可得的材料織成服裝或飾品，讓線材呈現美麗新面貌。

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