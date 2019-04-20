網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜市長後援會」)

當日活動詳情。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜市長後援會」)

網友臉書留言響應。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜市長後援會」)

高雄市長韓國瑜的「韓流」橫掃國內外，無數支持者滿心期待徵召；不料鴻海集團董事長郭台銘突投下「媽祖託夢」拒徵召、願初選震撼彈！韓最新說法，強調必須以市民為第一，必須顧及高雄市民感受。韓粉將在4月27日早上9點，於高雄市政府鳳山行政中心，由陳清茂、貼紙哥、杏仁哥、強強滾大哥領軍，舉辦名為「感受」的高雄市民十萬人擁護國瑜選總統誓師大會，要讓韓徹底感受高雄人心聲！

韓粉在臉書「韓國瑜市長網軍後援會」發文：「韓市長表態要出來選總統了,但市長説要顧到高雄市民的感受,高雄市民站出來,發動高雄市民十萬人擁護國瑜選總統誓師大會4/27早上九點開始,高雄市政府鳳山行政中心同意+1。」

文章一出，立刻獲得韓粉們「+1」留言。也有韓粉表示：「市長的回應是『身為高雄市長，必須顧及高雄市民的感受』。我是市民，我支持市長參加2020初選」、「百萬高雄人挺韓總救全台。功德無量」、「那些西裝比挺的人吃香喝辣，懂什麼百姓生活」、「非韓不投+100」、「不但要有勢師大會，而且高雄市民要留下書面的連暑。才能讓重情義重承諾的韓市長走得安心。我們要展現人民的力量！！！」

據後援會公布詳情，本活動是由陳清茂、貼紙哥、杏仁哥、強強滾大哥領軍，名為「感受」，意即要讓韓國瑜「徹底感受」高雄人的心聲、地點在高雄市政府鳳山行政中心；活動時間更寫「早上9點開始到韓國瑜市長感受到高雄人力挺他當總統為止」；活動主軸則是「要讓韓國瑜市長『感受』到高雄人，力挺韓國瑜市長前進總統府，完成『台灣安全，人民有錢』之使命」。

(中時電子報)