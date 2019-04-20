沈玉琳曾為了存買房基金，狂接通告賺錢。（中天提供）

中天綜合台將從5月6日起，每周一至五，晚間9播出全新生活類談話節目《叫我神隊友》，由黑人陳建州率領12位「神隊友」，從爸爸的觀點出發，在節目上暢談生活議題，要讓觀眾們更了解爸爸的內心小宇宙。

今天（4月20日）製作單位釋出新劇照及預告，「荒謬大師」沈玉琳、女星郭昱晴、主播張宇及房地產專家徐佳馨，與神隊友爸爸們一起檢視買房大小事。

沈玉琳分享自己的經驗，表示當年為了存錢買房，一天最多可接十幾個通告，曾錄到凌晨1點還在購物台賣壯陽藥；至於他挑節目通告的原則很嚴謹：「8個字！球來就打，錢來就幹！」引發哄堂大笑。

不只談買房議題，神隊友成員筋肉爸爸也點出，多數人婚後決定不跟爸媽住的主因是需要隱私。黑人則表示：「筋肉爸爸是處女座對自己很要求，看他體脂只有8％就知道，所以他對居住的環境也很要求。」郭昱晴卻擺錯重點，笑回：「我老公也是處女座，但他體脂80％！」攝影棚又是一陣大爆笑。

(旺報 )