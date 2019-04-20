美國國際貿易委員會周五（19日）表決判定，從中國大陸進口的木製櫥櫃有損美國國內製造商的利益，批准商務部繼續展開反傾銷反補貼調查（雙反調查）。一旦確認有銷售不公等情形，美國政府可於未來5年，對大陸進口的木製櫥櫃徵收懲罰性關稅。有報導稱，大陸的進口衝擊已經導致美國該產業部分企業瀕臨破產。

東網報導，美國廚房櫥櫃聯盟今年3月6日提出申訴，要求美商務部和國際貿易委員會，調查從大陸進口的木製櫥櫃、衞生間櫃及相關組件，理由是大陸生產商獲得政府非法補貼，以不公平價格在美國市場傾銷，對同類產業造成約20億至40億美元之間的損失。

美國政府指出，大陸產業得到的補貼包括土地優惠、電力供應、原材料、資助、優惠貸款和出口獎勵等。美國廚房櫥櫃聯盟律師布萊特比爾說，廚房櫥櫃是美國典型的製造產業，目前正被大陸的傾銷壓垮，有時大陸產品比美國產品便宜一半。

對於國際貿易委員會的決定，櫥櫃聯盟發聲明稱讚國際貿易委員會的決定對大陸進口實施雙反調查鋪平了道路。

(中時 )