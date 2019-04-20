農漁民子女就學可鬆口氣！農委會修訂「農漁民子女就學獎助學金申請作業要點」，提高獎助學金額度，調幅約30％，分別為：公立高中職學生（含五專前3年）每名4千元、私立高中職與公立大專校院學生（含五專後2年）6500元、私立大專校院學生13000元。之前每年約10萬名學生受惠，刪除學業成績平均70分以上的規定後，可望有更多農漁民子女得到照顧。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，這項辦法於2003年8月29日發布，曾經數度修正內容。這次則考量農漁民子女學費負擔逐年加重，因此提高獎助學金。且因這項辦法主要用意是協助弱勢和家境清寒的農漁民子弟，因此把學業成績的規定取消，擴大照顧範圍。

蘇夢蘭說，農委會注重學生的品格，仍維持「德行成績乙等或70分以上，不得有累計小過2次以上之處分」的規定，以及「父母年所得額未超過114萬元」。希望能讓因為家庭環境較差無暇顧及課業，但品行正常的學生能夠獲得幫助。

農委會統計，過去這項獎助學金每年發放人數約為10萬人次，每年約編列9億元預算。原本的額度分別為：公立高中職學生每名3千元、私立高中職學生與公立大專校院學生每名5千元、私立大專校院學生每名1萬元；修正後分別增加1千、1500、3000元。

申請的資格則是：參加農民健康保險的被保險人、農會正會員農民或漁會甲類會員漁民，只要符合子女或孫子女就讀國內學校有正式學籍，父母年所得額未超過114萬元，德行成績乙等或70分以上，不得有累計小過2次以上處分，以及未請領政府各類學雜費就學減免優待或其他補助者。

農委會說，作業要點修正發布後，即可受理申請第2學期農漁民子女就學獎助學金，已於4月1日前申請者亦適用修正後的辦法。

(中時 )