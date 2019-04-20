新竹市政府衛生局聯合轄區5大醫院，即日起至10月的假日，舉辦12場社區整合性健康篩檢，鼓勵民眾定期健檢，「早期發現早期治療」。（莊旻靜攝）

新竹市政府衛生局結合轄內5大醫院，即日起至10月止的假日，啟動「健康總動員社區整合性健康篩檢」，將至社區巡迴健康篩檢12場次，20日首場則在香山衛生所。篩檢項目包含4大癌症、肝、腎功能，以及三高等5大項，預計將有3000人受惠。

新竹市副市長沈慧虹20日出席首場社區整合性健康篩檢活動，她表示，感謝議會支持這項活動，還有5大醫院醫護人員犧牲假日到社區，為平日忙於工作的居民篩檢，也邀請民眾共同參加「12345到點來守護」的社區整合性篩檢，12場社區到點服務、設籍新竹市滿30歲以上居民、4月20日全面啟動。

社區整合性健康篩檢活動共有台大醫學院附設醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院等投入，衛生局長吳昭軍表示，2015年起曾在社區接受篩檢共12171人，由醫院、衛生所轉介並追蹤異常個案即有5585人，其中有三高等代謝症候群就占50％以上。新竹市長林智堅鼓勵市民多參與健檢，早期發現早期治療。

吳昭軍指出，4項癌症包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，經由篩檢發現，有機會可降低死亡率。此外，為了照顧大腸癌高危險群，市府也編列預算，每年提供篩檢陽性150個名額，每人補助3000元免費無痛大腸鏡檢查，自2015年至今已服務超過600人。

除了假日社區整合性健康篩檢外，東區、北區、香山區衛生所和轄內89家醫療院所，提供免費成人健康檢查，包含B、C型肝炎終生一次的加值服務，有近50家響應免掛號費服務，民眾可以洽詢轄區衛生所，並定期健康檢查。

衛生局為了鼓勵民眾參與健檢，舉辦「做健檢、顧健康、抽萬金！」抽獎活動，設籍或現住新竹市的市民，11月15日前持健保卡至醫療院所完成「四大癌症篩檢」及「成人健檢」，就可參加抽獎，最大獎為1萬元禮券。

(中時 )