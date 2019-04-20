有鑑於大陸去年發生百日咳三合一疫苗、狂犬病疫苗不合格的「假疫苗事件」，大陸官方去年11擬定《疫苗管理法草案》，同年12月23日首次提請十三屆全國人大常委會第七次會議審議，並於今年1月進行2周的民意徵詢，今天（4月20日）提交十三屆全國人大常委會十次會議再次審議。

據《人民日報》報導，《疫苗管理法草案》二審稿對生產、銷售假劣疫苗、申請疫苗註冊提供虛假資料以及違反藥品相關品質管制規範等違法行為，提高罰款。

二審稿的罰款標準包括違法生產、銷售疫苗，處以貨值金額15倍以上、30倍以下罰款；貨值金額50萬元（人民幣，下同）以上，不足100萬元的，並處500萬元（約新台幣2300萬元）以上、3000萬元（約新台幣1億3800萬元）以下的罰款。

二審稿更加強對疫苗生產者的懲罰性賠償的規定，「明確明知疫苗存在品質問題仍然銷售、接種，造成受種者死亡或者健康嚴重損害的，受種者或者其近親屬除要求賠償損失外，還可以要求相應的懲罰性賠償。」

此外，為確保接種資訊可追溯、可查詢，二審稿也要求醫療衛生人員完整、準確記錄接種疫苗的「品種、上市許可持有人、最小包裝單位的識別資訊、有效期、接種時間、實施接種的醫療衛生人員、受種者」等資訊，接種記錄保存時間不得少於5年。

官方指出，疫苗不同於一般藥品，直接關係公共安全。有常委會組成人員、地方和公眾提出，應加大對違法行為的懲處力度，提高違法成本。

(旺報 )