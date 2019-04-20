今年受到暖冬氣候影響，學甲西瓜產量減少約3成。(莊曜聰)

台南市長黃偉哲分送西瓜給在場民眾品嘗。(莊曜聰攝)

學甲西瓜紅腳笭文化產業活動今天登場。(莊曜聰攝)

天熱少雨的暖冬氣候影響不少農作物生長，台南學甲地區出產的西瓜也不例外，因缺少水分，瓜果出現長不大的情形，目前正值採收期，預計減產3成左右，學甲區公所20日舉辦西瓜紅腳笭文化節行銷，共有28位農人拿出自家西瓜參加評鑑，郭偉皇、郭冠賢兄弟檔包辦前2名，他們種植的西瓜個頭碩大，甜度也超過13度，且透過栽培管理，田間產量仍有8成以上。

學甲西瓜主要產地來自八掌溪畔的頂洲一帶，當地砂質土壤帶有獨特的鹹分，種出來的大西瓜汁多甜脆，相當受到市場歡迎，農民郭孟和說，因為氣候乾旱少雨，產量減少，往年還能常見到40斤以上的「巨無霸」，今年連30斤的都不多。

今年參加西瓜評鑑的農民有28位，每人拿出自產的2顆西瓜參與競賽，都是精挑細選30斤以上的大西瓜，翠綠色的瓜皮及切開後的鮮紅果肉讓在場民眾驚呼連連；拿下前2名的郭偉皇、郭冠賢是兄弟檔，哥哥郭偉皇種瓜20年是競賽常勝軍，還在南科上班的郭冠賢是假日才種瓜的業餘農夫，初試啼聲也獲獎。

台南市長黃偉哲也到場參與活動，還親自分送切好的西瓜讓民眾品嘗，他致詞時打趣說因為去年選舉，聽到西瓜都很敏感，但學甲的西瓜真的又甜又好吃，民眾要多多選購；產業文化活動有西瓜汁、西瓜免費品嘗，還有西瓜綿製作教學、西瓜果雕展示、西瓜棋比賽及農特產展售會等，吸引不少人潮。

(中時 )