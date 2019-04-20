張丹峰工作室發表律師聲明。（圖／翻攝自北京群正律師事務所微博）

張丹峰否認出軌傳聞。（圖／翻攝自張丹峰工作室微博）

48歲女星洪欣和小10歲張丹峰結婚10年，本月8日爆出張丹峰疑偷吃畢瀅傳聞，還流出多張畢瀅在飯店照片，對此，張丹峰先前回應是捕風捉影後，今(20日)透過工作室連發7文，澄清畢瀅沒懷孕，手拿驗孕棒的新聞是無恥的假新聞，又指畢瀅沒天涯帳號，稱她用化名分享當小三心情的傳聞也是子虛烏有，張丹峰和畢瀅只是正當工作關係。

今中午張丹峰工作室表示，最近網上流傳許多和張丹峰有關的不實傳聞，已委託律師取證並向北京互聯網法院提出訴訟，並一一否認近日消息：1.畢瀅拿的是房卡，並非驗孕棒。2. 洪欣財產沒被轉移，張丹峰賺的錢都交給畢瀅，工作室法人通常是現任經紀人，之前也是如此。3. 經紀人這項工作通常無固定工作時間，又因談話內容通常需要保密，有時工作到凌晨很正常，畢瀅並未在藝人房間換褲子。

4. 和畢瀅查證後，確認本人沒有天涯小號，關於她用化名留言傳聞是假的。5. 張丹峰並未被《特勤精英之逃出生天》除名，他是主演上部《特勤精英之生死救援》，但沒主演下部《逃出生天》。最後張丹峰工作室更秀出律師聲明，表示將對此提告，並請自媒體即時刪撤不實信息，若繼續放任侵權消息傳播將追究法律責任。

(中時電子報)