2008年的「割喉事件」、「象迷圍巴事件」一直是中職球迷津津樂道的經典衝突事件，當年也在現場的前統一獅隊啦啦隊隊長「標哥」何信標，也對當年情況印象深刻，標哥說當年是非場有張力的總冠軍賽，所出現正常的高昂情緒，雖然場面火爆，但因為球迷們在意每一顆球才顯得激情，非常懷念過去。

2008年總冠軍賽第五戰，統一7-ELEVEn獅隊在第9局7比4領先兄弟象時，推出守護神林岳平，並成功化解一、三壘有人的危機。當兄弟象陳瑞振擊出滾地球時，投手林岳平跑向一壘方向補位，成功製造雙殺後向著兄弟象隊休息室振臂高呼，引發雙方球員衝突。

之後林岳平比出「割喉」手勢，更是讓象迷怒火一觸即發，賽後團團圍住統一獅的球員巴士，甚至朝巴士丟擲加油棒等，最後在警方介入下才驅離現場球迷。

標哥回想當時情況，表示林岳平只是因為補位才會靠近兄弟球員休息室方向，而振臂歡呼是當下腎上腺素的激發，割喉也算是一吐怨氣的動作，總冠軍戰氣氛緊張，上演漂亮雙殺後，興奮的情緒起來才做出很自然的反應，並不是針對性的報復。

而賽後象迷圍巴時雖然標哥不在現場，但他出球場時也遇到象迷叫囂，當時標哥覺得笑笑過去就好，因為畢竟是在別人主場。事後回想起來標哥認為：「這才是棒球經典的味道，濃厚的敵我對決，亢奮的劇情以及球迷的投入，畢竟當時是總冠軍戰、球迷爆滿，互相較勁很在意比賽的每一球，是非常棒的加油方式。」

不過自從2013年後，也許因為加油方式改變、球迷看球的角度也跟著改變，電子音樂的聲音太大聲，就算球迷叫囂也聽不太到，過去激情的球迷互嗆場面已不復見，讓標哥非常懷念過去。

(中時電子報)