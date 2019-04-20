近日天氣不穩定，入血量低迷。根據血液基金會統計，目前台中O型、AB型，新竹A型、B型血急缺，撐不到4天，又以台中O型最嚴重，僅能再撐3天。全台血液平均可供應5天，整體庫存量偏低，僅台南AB型、高雄B型及AB型庫存量正常。血液基金會呼籲民眾，積極響應捐血活動。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於4天，則表示急缺。根據血液基金會統計，目前台中血液庫存量全台最低，僅可供應4.1天，其中A型4天、B型6.2天、O型3天、AB型3.6天；新竹方面，平均可供應4.6天，其中A型3.9天、B型3.7天、O型5.3天、AB型5.7天。

台北血液庫存量平均較新竹低，未出現特定血型急缺的狀況，但所有血型的庫存都偏低，A型血可供應4.6天、B型5天、O型4.1天、AB型4.9天，整體平均可供應4.5天。以全台來看，血液平均可再供應5天，庫存偏低。

目前全台僅台南AB型、高雄B型及AB型庫存量正常。近日到訪台南，順道捐血的黃姓遊客表示，與台北相比，台南某捐血車在事後贈送了一杯含糖飲料（黑糖青檸），提升了他再次捐血的意願。

台北捐血中心組長洪英聖表示，春天是天氣變化大的季節，今年3、4月的氣候較去年不穩定，民眾如因氣溫變化而生病、下雨不方便外出，就會影響入血量。雖然全台血庫偏低，但民眾若有急需，仍會將血液往其他縣市調動，不必過於擔心用血問題。

為提升入血量，台北忠孝號捐血車將延長作業時間至晚上8點；三重捐血室則自本月開始，周六不公休。血液基金會鼓勵民眾，把握六日及下班後的時間，積極響應捐血活動。

(中時 )