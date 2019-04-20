近來在台灣掀起話題的傑尼斯偶像山下智久，目前正如火如荼於日本拍攝其最新日劇《破案神手》，由於在劇中飾演愛蟲成痴、對人類毫無興趣的天才怪咖科學家，為了應付極富專業又龐大的台詞量，他只好犧牲睡眠時間咬牙死記，但辛苦之餘也不忘自嘲：「我這陣子肯定是咖啡因攝取過量，否則怎麼保持清醒！」

不過令他崩潰的還不只是背台詞這件事。山下智久苦笑表示，雖然鏡頭前的他看似把昆蟲、寄生蟲等各種蟲類當女友一般疼愛迷戀，還大讚牠們性感又可愛，詭異行徑令人笑翻，不過私底下的他其實對這些小東西敬謝不敏，就連爬蟲類都能讓他冷汗直流，因此在這些「蟲蟲」環繞下進行拍攝工作，對他來說無疑是一大考驗。對此山下智久透露，在開拍初期，導演曾要求他把眼前的美洲鬣蜥抱起來，當場嚇得他腦袋一片空白，卻也只能忍住恐懼照辦。好在隨著拍攝進行，那隻美洲鬃蜥似乎也逐漸記住眼前的山下智久，還會不時對他露出「摸我摸我」的表情，讓山下智久直呼有夠萌，對爬蟲類的接受度也越來越高。

相較於山下智久，劇中與他聯手破案的菜菜緒，則驕傲自曝是「蛇蠍美人」。原本就熱愛各種動物的她，對劇中出現的「蟲蟲」們當然也愛不釋手，除了主動把蟒蛇圍在脖子上、開心撫摸蠍子，甚至把外型嚇人的狼蛛放在頭頂跟手上把玩，還興奮笑說：「這孩子毛茸茸的，真是可愛死了！」

由山下智久、菜菜緒及濱田岳攜手合演的話題日劇《破案神手》將從4月20日起，每週六晚間10點於緯來日本台同步首播。

(時報周刊)