大政治大爆卦-無色覺醒》初選？徵召？特邀？ KMT掀菁英與庶民之爭 14:122019/04/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 被動王者遭圍困高雄？KMT繞一圈又回到原點！《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海董事長郭台銘表態投入國民黨總統初選，國民黨主席吳敦義近日接受廣播專訪時，重提「徵召初選」，再度引發關注。被問到韓會不會接受任何形式的徵召？韓國瑜表示，明天會不會有新的變化他不知道，所以他只能說，身為高雄巿長，不能不重視高雄巿民的感受，而且必須要一心一意幫高雄巿民打拚，這是他發自內心的回答。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #國民黨 #徵召 #初選 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨產會：國民黨沒必要出售松菸股權 20:542019/04/16 郭台銘宣佈：投入國民黨2020總統初選！不接受徵召 15:302019/04/17 重申兩個全力 朱：不要全黨剩一人 13:502019/04/18 國民黨南市立委登記提名時間公布 林燕祝表態參選 19:032019/04/18 賴岳謙怒吼：頒榮譽狀給郭是在侮辱孫運璿 09:412019/04/19 周錫瑋：希望黨中央一周內邀請參選人喝杯團結茶 11:382019/04/19 吳徵召韓初選 朱：要徵召就徵召 要初選就快訂制度 16:522019/04/19 2020贏定了？許聖梅悲觀揭「韓粉激憤心聲」 19:382019/04/19 國民黨議員認 喚回民心的人選才是王道 04:102019/04/20 郭董棄商從政宜三思 04:102019/04/20 政治熱門新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 - 政治 韓粉出征！427高雄將辦總統誓師大會 - 新聞 小英要求收回發言 韓國瑜重砲回擊 前政院發言人：高雄人該救自己！ - 政治 重批「徵召初選」驚天技 黃暐瀚警告別毀韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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