鴻海董事長郭台銘表態投入國民黨總統初選，國民黨主席吳敦義近日接受廣播專訪時，重提「徵召初選」，再度引發關注。被問到韓會不會接受任何形式的徵召？韓國瑜表示，明天會不會有新的變化他不知道，所以他只能說，身為高雄巿長，不能不重視高雄巿民的感受，而且必須要一心一意幫高雄巿民打拚，這是他發自內心的回答。

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