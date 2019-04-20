行政院副院長陳其邁（左二）出席中華郵政假日配送農產品啟動儀式，被問及藍營總統初選，他直呼高潮迭起。（林和生攝）

隨著郭台銘宣布競逐國民黨總統初選，加上高雄市長韓國瑜人氣居高不下，這場藍營太陽之爭備受關注，行政院副院長陳其邁20日出席中華郵政假日配送農產品啟動儀式時借用韓的「麻將論」說，原本有人「相公」，現在卻冒出一個「攔胡」，讓人看了高潮迭起，牌還沒打完，只能繼續看下去。

陳其邁直言，韓市長之前才講說國民黨總統初選是一個相公的牌局，沒想到牌局多變，原來是相公，現在還有人攔胡，真的天天都有驚奇；但為人民做事還是政治人物應該做的事，雖然是在野黨，也希望他們能推出最強的候選人，民主競爭才會讓政治更進步。

但他也打趣的說，只是一會兒相公、一會兒攔胡，讓人家看了高潮迭起卻也一頭霧水，所以再繼續看下去吧，牌還沒打完，會有什麼結果都還說不定。

至於韓國瑜是否出線，陳其邁也認為，他有他的選擇，不過政治人物參選是一種承諾，實現政見、努力做事則是義務，這是在於政治工作者對於他的承諾及義務，是不是把人民的意見放在心裡，這要看個人是不是能夠參透。

民進黨內總統初選同樣精彩，蔡英文總統與前行政院長賴清德對於初選與否意見大不同，陳其邁語重心長的說，2位都是很有智慧的政治領導人，對民進黨來講，明年總統大選是一場辛苦選戰，不團結一定會輸，團結還有很艱難的選戰。

現在就希望5人小組能盡可能協商，不要讓基層支持者不停焦慮，希望能透過協調、促成團結，這是基層最迫切看到的；他期盼，雙方能夠展現高度政治智慧，協調出最後的結果，讓2人都能夠有一個站在為黨、也為台灣，展現團結的氣度，大家可以期待。

(中時 )