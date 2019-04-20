對於近來民進黨內總統初選議題鬧得沸沸揚揚，蔡英文19日在宜蘭的座談會上提到民調會造成黨內分裂，但賴清德回擊指出脫黨才會造成分裂。黨內互打情況越演越烈，蔡英文20日澄清自己的話被媒體斷章取義，任何事應以國家為由先。

蔡英文出席桃園龍潭鍾肇政文學生活園區開幕時，面對媒體詢問蔡曾表示比民調自己不一定會輸，是否代表願意用民調跟前行政院長賴清德一較高下？蔡英文認為是自己講的話被有些媒體斷章取義報導，自己是民進黨黨員，會尊重黨的制度，但是我同時也是總統，做總統有總統的責任。

蔡英文表示，現在台灣面對的確實是一個內外挑戰很大的時刻，不只是民進黨支持者，全國人民絕大部分的人都希望我們能夠團結，讓執政的團隊可以繼續把國家往前推進，不要因為內部的問題造成執政上面的干擾。蔡英文說她同時也希望執政團隊能夠團結一致，把國家帶向更好的方向，任何人如果有這種自我否定或切割，或讓支持者有不安、焦慮的作為都不應該，我們還是要以國家為優先。

再面對目前國民黨聲勢高漲，民進黨是否有可能跟白色力量來合作？蔡英文面露詫異表示怎會有此問題，但隨即說明目前最大目標，還是要整合民進黨這方的力量跟社會上最多的支持力量，讓綠營2020年能夠選得順利。

(中時 )