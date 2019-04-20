20、21日兩天在彰化體育館進行的SBL季後賽次輪賽事，球迷想進場看球，恐怕要花更大功夫！因為彰化體育館竟從本月8日開始，就把進入彰化體育館的主要道路封鎖，目的是改善道路排水與路面平整，卻忘記還有兩天SBL賽事要打！

原本位於八卦山上的彰化體育館，就有進出交通不便的「致命」缺陷，如今突然把中興路右轉到建興路的道路封鎖，更一路封到彰化體育館正門口，雖然修繕道路排水和路面很重要，卻完全忽視在SBL季後賽期間球迷看球時的進出問題。

面對主要上山道路的封路問題，球迷假如想要上山看球，就變成必須從中興路繞到寶山路，然後再走師大路「逆向」前進，才好不容易繞了一大圈抵達彰化體育館入口，不僅浪費時間，更造成球迷不小困擾，同時降低他們看球的意願。

或許只打兩天的SBL季後賽並沒那麼重要，卻不知道這次封路工期，到底會花費多久時間，只能期望7月12日，也就是瓊斯盃國際籃球邀請賽首次來到彰化體育館舉行之時，封路工程已經完工，否則這下子恐怕會丟臉丟到國外去了。

(中時電子報)