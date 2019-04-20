台中市副市長楊瓊瓔（左）出席清水高中四維樓落成啟用儀式。（王文吉攝）

清水高中四維樓拆除新建過程坎坷，歷經8年風風雨雨，終於完工落成啟用。（王文吉翻攝）

台中市立清水高中四維樓耐震係數不足，8年前拆除夷平後，新建工程一度停擺，歷經一番波折，終於獲得國教署補助9千餘萬元新建。校方20日舉辦73周年校慶，同步舉行落成啟用典禮。台中市副市長楊瓊瓔出席剪綵儀式時表示，四維樓教學大樓的啟用可提供學生更好的讀書環境，讓孩子在新環境中能安心學習。

命運乖舛的四維樓新建落成，九天民俗技藝團帶來舞龍舞獅表演，讓全校師生感受歡喜氣氛，校長黃偉立特別感謝地方仕紳、市府及國教署的關心重視，提供師生優質的學習環境。包括立法院副院長蔡其昌、台中市副市長楊瓊瓔、台中市副議長顏莉敏等人都蒞臨剪綵。

楊瓊瓔表示，清水高中歷史悠久，原校舍因建物耐震係數不足，進行拆除重建，如今教學大樓落成啟用，可望讓清水高中的學子有更好的學習環境及教育資源，成為具創意及美感的校園建築，讓清水高中辦學再創高峰。

四維樓由國教署補助9000多萬元經費興建，建築理念為設置通廊空間，於南北向串連校園中庭至綠色廊道，成為校園核心活動場所。建築以普通教室為主，並以多功能備用教室與國文科教室為輔，另複層屋頂設置屋頂隔熱及雨水回收循環系統，傳達永續校園的理念。

台中市教育局表示，清水高中創校迄今73週年，教學成效良好，作育英才無數，為海線地區首屈一指的普通型高中。

(中時 )